"Деньги - есть". Куйвашев пообещал очистить Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции пообещал очистить Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле, уже много лет представляющий проблему для города.

"Что касается пруда, деньги есть на пруд. Ведется проектирование. Над прудом будем работать. Когда готов будет проект, который будет исчисляться рублями, тогда будет понимание. В этом году или в начале следующего проект появится", - рассказал глава региона.

"Постоянно встречаюсь с членами правительства. Одобрено включение в нацпроект "Экология". Сформировано техническое задание на проект по пруду", - добавил он.

Напомним, в следующую субботу, 25 января, на площадке у памятника Демидов в Нижнем Тагиле пройдет митинг, посвященный, в том числе, экологическим проблемам. Как следует из появившегося в Сети документа, митинг будет посвящен обсуждению накопившихся проблем в сфере ЖКХ, мусорной "реформе", а также экологической ситуации с Черноисточинским прудом. Количество заявленных участников составляет до 100 человек.

Пруд, из которого Нижний Тагил берет питьевую воду, давно вызывает опасения у активистов-экологов: в нем несколько раз происходил мор рыбы, вода приобретала необычный цвет, кроме того, местный Водоканал подозревают в сливе стоков в акваторию. Осенью 2019 года мэр города Владислав Пинаев заявил, что мертвую рыбу в пруд кидают сами горожане, чем вызвал бурное негодование нижнетагильцев.