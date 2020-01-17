Премьер Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее в Сети появилась аудиозапись общения премьера с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой.

На встрече Гончарук заявил, что "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов" и он не понимает, что укрепление гривны - это хорошо. И ему это надо объяснить.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта "хрень" на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", – сказал Гончарук.

"Новый сильный президент бла-бла-бла", - также добавил украинский премьер.

Как он упомянул, Зеленский обеспокоен укреплением гривны и проблемами с платежным балансом и спрашивает о влиянии Ротшильдов и деньгах бывшего президента Петра Порошенко.

О себе же Гончарук заявил, что не разбирается в экономике и просит помочь ему объяснить, как убедить Зеленского, что все хорошо.

После появления скандальной аудиозаписи депутат Рады Александр Дубинский призвал Гончарука написать заявление об отставке, так как уволить его не могут - у премьера годичный иммунитет. И призвал его собеседников тоже уйти.