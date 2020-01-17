29 Июля 2020
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Общество Челябинская область
Челябинск Алое поле храм (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске памятник "Орленок" на Алом поле отремонтируют за 4,8 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Орленок" в парке Алое поле, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы планируется провести в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

По итогам аукциона победителем было признано ООО "Объединение по реставрации". Компания выполнит работы за 4 млн 790 тыс. руб.

Добавим, что ООО "Объединение по реставрации" также выбрано подрядчиком, который займется ремонтом и реставрацией памятника знаменитому физику И.В. Курчатову. Эти работы компания выполнит за 11 млн руб.

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В Челябинске памятник "Орленок" на Алом поле отремонтируют за 4,8 млн рублей

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Теги: Орленок, памятник, реставрация, ШОС, БРИКС,



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