29 Июля 2020
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Политика В России
изменения в Конституции, озвученные на послании Федеральному собранию-2020 (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин разрешил вносить любые предложения по изменению Конституции

Президент РФ Владимир Путин провел первую встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) РФ, из которой в группу вошли 8 человек. Всего в группе 75 человек.
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В ОП с воодушевлением отнеслись к возможности внести поправки в Основной закон страны. При этом секретарь ОП Лидия Михеева после встречи сказала, что на встрече обсуждалось, могут ли члены группы предлагать иные поправки или должны рассматривать только те, которые были озвучены в послании президента. И Путин ответил, что должны рассматриваться разные предложения, и их может быть очень много. Но он попросил не затягивать эту работу на долгий срок.

Также она отметила, что президент хочет провести максимально широкое общественное обсуждение всех предлагаемых поправок, но формат такого обсуждения еще не определен.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 15 января Путин заявил, что принимать новую Конституцию не нужно, так как, по его мнению, она еще не исчерпала свой потенциал, но предложил внести ряд изменений. В частности, необходимо закрепить приоритет российского законодательства над международным, ужесточить требования к высоким должностным лицам, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения и др. В то же время поправки не должны затрагивать фундаментальных основ Конституции.

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Путин разрешил вносить любые предложения по изменению Конституции

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Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки



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