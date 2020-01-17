Поклонская заступилась за Урганта, которого потребовали лишить гражданства из-за шутки о Христе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила в защиту телеведущего Ивана Урганта, которого активисты радикального православного движения "Сорок сороков" предложили лишить гражданства за шутки про Иисуса Христа в программе "Вечерний Ургант".

Напомним, в эфире Первого канала Ургант показал изображение, пародирующее икону с Иисусом, в программе пел певец под псевдонимом Jesus ("Иисус"), а гость передачи – Жерар Депардье – сравнил Христа с картинки Урганта с поросенком. Организация "Сорок сороков" заявила об оскорблении чувств верующих, призвала лишить Урганта российского гражданства (а всем россиянам конституционно запретить иметь второе гражданство).

Поклонская, которая в последнее время делает немало неожиданных заявлений, идущих, мягко говоря, в разрез с ее прежними довольно жестко религиозными воззрениями, призвала оставить практику запретов.

В Telegram экс-прокурор Крыма пишет: "Закрыть злополучные лотереи". "Лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства". "Запретить западные соцсети в России"... Этот список можно продолжать бесконечно... Да, порой возникает желание запретить (не скрою, тоже пыталась). Но разве запреты что-то решают? Почему тогда человечество до сих пор не запретило войны, бедность, голод?.. Отвечу: для этого мало говорить — нужно работать, а не просто провозглашать лозунги".

"Что же касается угроз о лишении российского гражданства, то хотелось бы сказать следующее: подобные высказывания недопустимы и наносят существенный вред российской государственности! Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать. Если же человек высказывает подобные угрозы в адрес наших людей, то он проявляет нетерпимость и думает, что кому-то дано право решать: кто может быть русским, а кто — нет", - пишет Поклонская.

"Я знакома с шутками Ивана Урганта — он профессионал своего дела. Я не смотрела данный спорный выпуск, но не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны. А вот по лишению гражданства могу рассказать очень интересный реальный сюжет. Когда-то у сотрудника крымской прокуратуры, который внёс "неправильное" предостережение, просто забрали российский паспорт. Потом было два года судов, чтобы восстановить справедливость. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной", - заключает депутат Госдумы.