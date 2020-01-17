29 Июля 2020
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Политика Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев рассказал о знакомстве с новым премьер-министром РФ и запросе на обновление

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что лично знаком с новым председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

"Я знаком с Мишустиным по роду работы. Его назначение - это решение главы государства. Есть ли запрос на обновление? Мне сложно комментировать. Могу сказать, что мы выстраиваем конкретную работу и с Правительством, и с министрами", - заявил губернатор.

Напомним, также сегодня Куйвашев признался, что ему не поступало предложений о работе в новом Правительстве России.

Евгений Куйвашев, пресс-конференция(2020)|Фото: Накануне.RU

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Куйвашев рассказал о знакомстве с новым премьер-министром РФ и запросе на обновление

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Теги: Куйвашев, Мишустин, знакомство, премьер



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