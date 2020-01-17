Куйвашев рассказал о знакомстве с новым премьер-министром РФ и запросе на обновление

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что лично знаком с новым председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

"Я знаком с Мишустиным по роду работы. Его назначение - это решение главы государства. Есть ли запрос на обновление? Мне сложно комментировать. Могу сказать, что мы выстраиваем конкретную работу и с Правительством, и с министрами", - заявил губернатор.

Напомним, также сегодня Куйвашев признался, что ему не поступало предложений о работе в новом Правительстве России.