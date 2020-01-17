Суд подтвердил обязанность мэрии Лабытнанги выплатить компенсации за нападения бездомных собак на людей

Суд подтвердил, что мэрия Лабытнанги обязана отвечать за то, что на двух горожан напали бездомные собаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В январе 2019 г. два подростка получили травмы в результате нападения агрессивных бездомных собак. Обязанность отлавливать таких животных лежит на мэрии города семи лиственниц, однако ее представители отнеслись к ней безответственно.

Удовлетворены иски пострадавших к мэрии, администрация обязана была заплатить им по 15 тыс. руб., вердикты позже оставил в силе окружной суд. Несмотря на это, в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба администрации на такое решение. 16 января решение первой инстанции осталось в силе.

Напомним, в 2018 г. на Ямале был всплеск нападений бездомных собак на детей. Один из таких случаев даже стал причиной визита следователей в мэрию окружной столицы, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.