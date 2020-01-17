Пермские власти ответили на критику защитников железной дороги

Пермские власти ответили на критику со стороны противников закрытия движения электрички на участке Горнозаводской ветки Пермь II - Пермь I, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце декабря стало известно, что приказ о закрытии движения на этом участке подписан Минтрансом РФ. В январе 2020 г. приказ вступил в силу.

Миф №1. Горнозаводская ветка закрывается.

Все остается точно так же, как и было, за исключением отрезка Пермь-II – Пермь-I. Вместо электрички здесь будет ходить скоростной трамвай, который обеспечит новую магистраль транзита пассажиров от отдаленных районов через центр города и до Паркового. При этом на трамвайное сообщение участок Пермь-I - Мотовилиха будет переведен после ввода транспортно-пересадочного узла Мотовилиха. Его проектирование начнется в этом году, строительство планируют завершить к 2023 г.

Миф №2. Скоростной трамвай – не альтернатива электричке.

У скоростного трамвая будет девять остановок, большая часть – в центре Перми. Главным преимуществом трамвая власти города называют его частоту: он будет ходить каждые 15 минут, а электричка - раз в три часа. Кроме того, благодаря низкопольности трамвая, пенсионеры смогут комфортно сесть в транспорт, а не подниматься и спускаться на высоту электрички. Также в пресс-службе мэрии отмечают удобство выхода из трамвая: студенты политеха - на остановке "Компрос", студенты классического университета - практически у стен корпусов, офисные работники - на территориях, близких к деловому центру города.сотрудники предприятий смогут экономить, так как маршрутов будет больше, а платить придется только один раз. Кроме того, администрацией Перми разработан план мероприятий по проведению аварийного ремонта путепровода 5А км (у Краеведческого музея), который начнется сразу же после закрытия движения.

Миф №3. Автобусов не хватит, чтобы развезти всех пассажиров, прибывших на Пермь-I.

По информации пермских властей, в первые дни реновации Горнозаводской ветки количество автобусов будет контролироваться в ручном режиме. Причем, автобусы будут зарезервированы с излишком. Ранее сообщалось о создании новых городских маршрутов. При предъявлении билета на пригородный железнодорожный транспорт проезд для пассажиров этих маршрутов является бесплатным.

Миф №4. Перевозки для пассажиров подорожают.

Пассажиры, наоборот, смогут за одну цену добраться до тех участков города, где они раньше платили дважды. В дальнейшем планируется сделать бесплатную пересадку с ТПУ в Мотовилихе, через который пойдет весь городской транспорт, следующий сейчас через пл. Восстания.

Миф №5. Пересадка для пассажиров электрички – это очень неудобно и займет много времени.

До 2023 года пассажиры смогут доезжать до Перми-I, где к каждой электричке будет привязан автобус. Отправление автобусов будет от Перми-I и завода Шпагина. Сообщается, что в 2023 году после сдачи ТПУ в Мотовилихе можно будет пересесть с комфортом – между остановками разного транспорта будут созданы крытые галереи.

Миф №6. Замена электрички на трамвай способствует ликвидации предприятий.

Со всеми предприятиями достигнуты договоренности. По информации городских властей, в Мотовилихинские заводы грузы пойдут через КамГЭС и станцию Мотовилиха. РЖД за свой счет построит новый путь через Каму – ниже плотины КамГЭС. Через нее пойдут все основные грузы с Березниковско-Соликамского узла. Кроме того, существует альтернативный путь до станции Пермь-Сортировочная через станции Чусовская, Лысьва, Кузино, Кунгур.

Миф №7. Уберете электричку – возрастет нагрузка на Соликамский тракт.

Сегодня 95% пассажиров передвигаются по ул.Соликамская. Будет расширен участок ул.Соликамской на подъезде к ТПУ Мотовилиха. Жители Орджоникидзевского района и Вышки 1 и 2, как и прежде, могут не пользоваться услугами автобусных перевозок по ул.Соликамской и до 2023 года добираться на электричке до Перми-I. Каждую электричку будет ждать автобусы на Перми-I и у завода Шпагина. С 2023 года конечной точкой Горнозаводской ветки станет ТПУ "Мотовилиха". В обоих случаях движение пригородных поездов параллельно ул.Соликамской не прекращается. Уже утверждены предпроектные решения новой магистрали ТР-53 на Садовом, которая пойдет параллельно улице Соликамской и свяжет Висим и Иву. Ориентировочные сроки строительства "ТР 53" - 2021-2023 гг.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Сегодня стало известно, что противники закрытия движения электричек на участке Горнозаводской ветки устроили спонтанный "митинг" при виде правительственной делегации. В сети появился видеоролик, в котором сообщается, что 16 декабря в краевую столицу прибыл заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Глава города Дмитрий Самойлов и руководитель краевого минтранса Николай Уханов показывали ему участок Горнозаводской ветки, который планируется ликвидировать. При виде делегации защитники железной дороги начали кричать: "не закрывайте электричку".