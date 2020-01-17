29 Июля 2020
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, звонок Высокинскому (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев на пресс-конференции вступился за Высокинского, а потом позвонил ему и запретил обижать журналистов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции высказался об инициативе возвращения прямых выборов мэра. По его мнению, необходимости в этой процедуре на текущий момент нет, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Прямые выборы должны были обусловлены чем-то, город разве не развивается? Надо принимать кардинальные решения, когда город находится в стагнации. Мы в этой системе работаем второй год. Когда глава подотчетен думе, с него и спрос другой, наверное, и критике подвергается, потому что постоянно общается с депутатами. Но сегодня город развивается, строится жилье, мы стали одним из глобальных центров по проведению международных мероприятий", - напомнил Куйвашев.

Оценивая работу главы города Александра Высокинского, он отметил: "Я вижу, что он старается… Тот процесс притирки работы думы, общественных организаций, жителей, он идет так, как должен идти. Хорошо, что у нас присутствует критика. Команда Высокинского старается, мы помогаем, бюджет Екатеринбурга кратно увеличен. Город с каждым годом будет становиться все лучше и лучше".

Евгений Куйвашев, телефон(2020)|Фото: Накануне.RU

Прямо во время конференции он позвонил Высокинскому и спросил, писала ли мэрия заявление на журналистов из-за "Улицы разбитых фонарей". И призвал не обижать журналистов.

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Куйвашев на пресс-конференции вступился за Высокинского, а потом позвонил ему и запретил обижать журналистов

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Теги: евгений куйвашев, александр высокинский, выборы мэра



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