Instagram начал скрывать отфотошопленные фотографии

Соцсеть Instagram начала скрывать посты с сильно отретушированными фотографиями. Теперь этот контент обозначается как "ложная информация". Администрация сети, которая принадлежит компании Facebook, считает, что отфотошопленные снимки искажают реальность. Пользователи сообщают, что под "каток" бана попадают и посты, в которых редакторы использовались в художественных целях, а не для манипулирования.

TechRadar отмечает, что нововведение является частью кампании Facebook по борьбе с фейковым контентом. При этом платформа не дает четкого определения "ложной информации".

Многие Insta-дивы пользуются "фотошопом" для улучшения внешности

Ранее Instagram начал скрывать количество лайков под постами пользователей – после тестирования на части аудитории число одобрений сможет видеть только непосредственно автор поста. Эту новеллу администрация соцсети объяснила желанием минимизировать накрутки у популярных блогеров с одной стороны и с другой – избавить непопулярных пользователей от чувства неполноценности, возникающем при виде сотен тысяч чужих лайков.