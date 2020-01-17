29 Июля 2020
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Общество За рубежом
Виктория Лопырева (2018) | Фото:instagram.com/lopyrevavika

Instagram начал скрывать отфотошопленные фотографии

Соцсеть Instagram начала скрывать посты с сильно отретушированными фотографиями. Теперь этот контент обозначается как "ложная информация". Администрация сети, которая принадлежит компании Facebook, считает, что отфотошопленные снимки искажают реальность. Пользователи сообщают, что под "каток" бана попадают и посты, в которых редакторы использовались в художественных целях, а не для манипулирования.

TechRadar отмечает, что нововведение является частью кампании Facebook по борьбе с фейковым контентом. При этом платформа не дает четкого определения "ложной информации".

Виктория Лопырева|Фото:instagram.com/lopyrevavika

Многие Insta-дивы пользуются "фотошопом" для улучшения внешности

Ранее Instagram начал скрывать количество лайков под постами пользователей – после тестирования на части аудитории число одобрений сможет видеть только непосредственно автор поста. Эту новеллу администрация соцсети объяснила желанием минимизировать накрутки у популярных блогеров с одной стороны и с другой – избавить непопулярных пользователей от чувства неполноценности, возникающем при виде сотен тысяч чужих лайков.  

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Instagram начал скрывать отфотошопленные фотографии

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Теги: Instagram, фотошоп, ретушь, соцсеть, ложная информация



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