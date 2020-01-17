Последователи "бога Кузи" задержаны в Москве

Задержаны последователи так называемого "бога Кузи" в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее семь человек по этому уголовному делу были объявлены в федеральный розыск. По данным следствия, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год.

Сейчас четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В сентябре 2007 года на территории Москвы Андрей Попов, 1977 года рождения, создал секту, провозгласив себя "богом Кузей", единственным руководителем, учителем и владыкой, якобы наделенным божественными знанием и силой. В дальнейшем, по версии следствия, соучастники в составе организованной преступной группы под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 миллионов рублей.

Как сообщало Накануне.RU, "бог Кузя" и его сообщники в организации секты были задержаны в 2015 году. По месту их проживания полицейские изъяли около 43 млн рублей и свыше $100 тысяч.

В июле 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима лидера секты. В ноябре того же года суд сократил ему срок реального лишения свободы, зачтя каждый день нахождения в СИЗО за полтора дня в колонии.

Другие фигуранты уголовного дела были приговорены к срокам от 4 лет 9 месяцев до 4 лет 11 месяцев по обвинению в мошенничестве.