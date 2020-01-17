29 Июля 2020
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Политика В России
Алексей Кудрин все еще на коне (2018) | Фото: Накануне.RU

Кудрин поддержал отставку Правительства

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал отставку Правительства РФ и выразил надежду, что доверие граждан к власти вырастет. Об этом он сказал на панельной дискуссии Гайдаровского форума "Доверие как фактор и инструмент экономического развития", сообщается на сайте Счетной палаты.

Он отметил, что в прошлом году у россиян упало доверие к НКО, бизнесу, государству и СМИ. Но перемены во власти помогут повысить доверие, так как "во многих она увеличила надежду, что новая команда Правительства сумеет больше сделать".

Кудрин считает, что доверие является фактором роста ВВП. При этом он призвал вести стратегическое планирование, но обеспечить бóльшую свободу бизнесу.

Напомним, днем ранее Кудрин похвалил Егора Гайдара за его "реформы", которые почти половина россиян считают разрушительными для страны.

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Кудрин поддержал отставку Правительства

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Теги: Алексей Кудрин, правительство, доверие



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