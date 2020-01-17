Свердловский губернатор не получал предложений о работе в новом Правительстве России

Губернатор Свердловской области признался, что ему не поступало предложений о работе в новом Правительстве России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом Евгений Куйвашев рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

"Нет, нет, нет. Я уже надоел вам, да?", - сказал с улыбкой губернатор, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Telegram-канал "Зеленая папка" назвал фамилии глав российских регионов, которые потенциально могут стать новыми министрами в Правительстве премьера Михаила Мишустина. Среди них оказались три уральских губернатора: глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пермский губернатор Максим Решетников.