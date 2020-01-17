Куйвашев изучит возможность снижения стоимости проездного для студентов в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал стоимость проездного для студентов в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Куйвашева спросили, не считает ли он стоимость такого проездного завышенной, поскольку его цена в соседних регионах и даже в Москве существенно меньше, хотя стоимость топлива везде одинаковая.

"Цена складывается из экономически обоснованного тарифа. Насколько я знаю, этим занималась мэрия Екатеринбурга. Я узнаю, есть ли возможность снижения", - ответил глава Среднего Урала.

Он пообещал более подробно изучить данный вопрос.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года екатеринбургские студенты выходили на митинг против роста стоимости проезда в общественном транспорте.