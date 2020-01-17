29 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев изучит возможность снижения стоимости проездного для студентов в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал стоимость проездного для студентов в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Куйвашева спросили, не считает ли он стоимость такого проездного завышенной, поскольку его цена в соседних регионах и даже в Москве существенно меньше, хотя стоимость топлива везде одинаковая.

"Цена складывается из экономически обоснованного тарифа. Насколько я знаю, этим занималась мэрия Екатеринбурга. Я узнаю, есть ли возможность снижения", - ответил глава Среднего Урала.

Он пообещал более подробно изучить данный вопрос.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года екатеринбургские студенты выходили на митинг против роста стоимости проезда в общественном транспорте.

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Куйвашев изучит возможность снижения стоимости проездного для студентов в Екатеринбурге

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Теги: Куйвашев, проездной, студенты, Екатеринбург



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