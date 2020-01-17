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Общество Свердловская область
митинг, Уралмаш, частный сектор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Насильно никто никого не снесет". Свердловский губернатор про застройку частного сектора на Уралмаше

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции рассказал о перспективах застройки частного сектора на Уралмаше, которые возмущают местных жителей. Насильно переселять никого не будут, заверил глава региона, все будет происходить в правовых рамках, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это гражданско-правовые отношения, и если будут изменения в генплан, нужно будет начать диалог через депутатов, выходить на общественные слушания. Что касается выкупа, здесь исключительно договорная цена, и если договорятся, это, по-моему, нормальный процесс. Насильно никто никого никогда не снесет", - подчеркнул губернатор.

Ранее аналогичное мнение высказал и заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. По его словам, в любом случае, вся застройка может быть осуществлена только после того, как потенциальный инвестор-застройщик найдёт точки соприкосновения и договорится с жителями о выкупе земельных участков. "То есть каких-то законных оснований просто в одностороннем порядке изъять у людей жилье законодательством не предусматривается", - сказал он.

митинг, Уралмаш, частный сектор(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, жители частного сектора Уралмаша протестуют против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требуют учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС.

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"Насильно никто никого не снесет". Свердловский губернатор про застройку частного сектора на Уралмаше

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Теги: частный сектор, уралмаш, застройка, губернатор, евгений куйвашев



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