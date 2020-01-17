В аэропорту Челябинска сняли с рейса пассажира, устроившего конфликт с бортпроводниками

В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова жителя Санкт-Петербурга сняли с рейса в Москву за нецензурную брань и конфликт с бортпроводниками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел 16 января. Во время посадки пассажиров у мужчины произошел конфликт с бортпроводниками, в ходе которого он выражался грубой нецензурной бранью и мешал работе экипажа.

Командир самолета принял решение отказать пассажиру в перелете. К борту вызвали наряд полиции. Мужчину доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административно ответственности за мелкое хулиганство.