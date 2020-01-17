29 Июля 2020
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Общество В России Москва
Дима Билан (2020) | Фото: instagram.com/bilanofficial

Диму Билана прооперировали в Москве

У 38-летнего артиста Димы Билана снова не все гладко со здоровьем. Певца накануне прооперировали, он показал в соцсетях фото с больничной койки. Билан рассказал, что хирурги сняли ему титановую пластину – в прошлом году он поскользнулся прямо на пороге собственного дома и сломал ногу.

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"Меня, если честно, уже изрядно укачало от подобного контента а-ля –"я такой весь несчастный !" но нет -Это мой последний заход в хирургию! в прошлом году у меня было 2 операции ( и была это не только нога ) !!! А Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками -да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу , где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд , я уже молчу про быт - это было вырви мозг ! Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени !!!" – пишет Билан в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Дима Билан|Фото: instagram.com/bilanofficial

Артист сказал, что ему сняли титановую пластину с девятью шурупами. Свой январский отпуск Дима провел в подготовке к операции и восстановлении, в конце января он уже собирается "бегать".

Напомним, самый громкий скандал, связанный с Биланом, в 2019 году произошел в Самаре в День города. На сцене перед горожанами артист появился в состоянии алкогольного опьянения, странно танцевал и пел. Возмущенные самарцы в соцсетях выразили негодование, так что Диме пришлось признаться: перед выходом на сцену "принял лишку" коньяка. В итоге артист повторно приехал в город, дал бесплатный концерт и сделал щедрвый благотворительный взнос для местных детей.

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Диму Билана прооперировали в Москве

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Теги: дима билан, операция, нога, перелом ноги, титановая пластина



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