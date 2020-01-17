В Перми в центре города загорелась новогодняя гирлянда

В центре Перми загорелась новогодняя гирлянда, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне вечером. Видео с места происшествия засняли очевидцы. Оно было опубликовано в Instagram-аккаунте chp_59. Сообщается, что инцидент произошел на ул. Ленина у Колизея.

Сперва горожане, прогуливающиеся по улице, заметили вспышки на гирлянде, висящей вдоль дороги, а после услышали громкий хлопок и увидели огонь.

Сообщается, что это уже второй случай возгорания декоративной подсветки в городе. Первый произошел на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. Новогоднее украшение сначала замкнуло, потом оно загорелось.