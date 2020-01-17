29 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Перми в центре города загорелась новогодняя гирлянда

В центре Перми загорелась новогодняя гирлянда, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне вечером. Видео с места происшествия засняли очевидцы. Оно было опубликовано в Instagram-аккаунте chp_59. Сообщается, что инцидент произошел на ул. Ленина у Колизея.

Сперва горожане, прогуливающиеся по улице, заметили вспышки на гирлянде, висящей вдоль дороги, а после услышали громкий хлопок и увидели огонь.

Сообщается, что это уже второй случай возгорания декоративной подсветки в городе. Первый произошел на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. Новогоднее украшение сначала замкнуло, потом оно загорелось.

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В Перми в центре города загорелась новогодняя гирлянда

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Теги: гирлянда, замыкание, пожар



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