Пять стран требуют у Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан требуют от иранских властей компенсаций за сбитый украинской Boeing.

Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, пишет Regnum. В Лондоне прошли переговоры с представителями стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

От Тегерана также потребовали доступа для консульских действий, открытого процесса идентификации тел погибших, прозрачного международного расследования и признания полной ответственности за катастрофу.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.

Ранее в Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета.