29 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

В Челябинской области в снюсах обнаружили мышьяк

В Челябинской области изъято из оборота 1 тыс. 437 упаковок никотинсодержащей продукции. По результатам лабораторных испытаний в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Специалистами Роспотребнадзора были проведены проверки на 1 тыс. 813 предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. На 44 предприятиях была установлена розничная торговля никотинсодержащей бестабачной продукции (жевательная смесь, никотиновые порции). Было арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции в количестве 1 тыс. 437 упаковок.

По результатам лабораторных исследований в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка. В отношении виновных лиц возбуждено 44 административных дела. Материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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В Челябинской области в снюсах обнаружили мышьяк

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Теги: снюсы, Роспотребнадзор, проверка,



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