Из-за некачественной уборки снега в Перми мэр отменил выходной глав районов

Глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram раскритиковал коммунальщиков за некачественную уборку снега и отменил выходной для глав районов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района", - написал мэр.

Руководству района необходимо активнее штрафовать подрядчика, компанию "ДСТ-Строй", полагает Самойлов: контракты предусматривают санкции в случае плохой работы".

"Если такие действия не приведут его в чувство, надо расторгать контракт и нанимать другого подрядчика. Сегодня в ночь будет резкое похолодание до минус 12, с утра потеплеет до нуля. Районы пойдут на непопулярные меры: будут обрабатывать тротуары, остановки и места большого пешеходного трафика, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок, чтобы обеспечить безопасность людей. За административно-технической инспекцией остается круглосуточный контроль. Для руководителей районов завтрашний выходной отменяется, суббота будет рабочей, проводим внеочередной штаб по благоустройству", - подытожил Самойлов.