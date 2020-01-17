29 Июля 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Тюменские приставы взыскали 12 миллионов уголовного штрафа с турка

Тюменские судебные приставы добились взыскания многомиллионного уголовного штрафа с 41-летнего жителя Турции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Тюменской области.

По информации ведомства, в 2015 г. мужчина жил и работал в Волгограде. В то время ему нужен был вид на жительство в России, поскольку он был оштрафован на 400 тыс руб. Платить штраф должник не захотел. Он предложил сотруднику миграционной службы сумму вдвое меньше, чем штраф, но лично ему. Взяткодателя разоблачили, и по решению суда сумма его штрафа выросла в 60 раз и составила 12 млн руб. Должнику предоставили возможность платежа в рассрочку сроком на пять лет, с заработной платы в полмиллиона рублей, а значит по 200 тыс руб. ежемесячно.

"Но так как данный гражданин являлся представителем турецкой акционерной компании, то компания пообещала, что окажет ему финансовую помощь в выплатах штрафа. Мужчина со временем переехал в Тюмень, оформив в соответствии с законодательством вид на жительство, и работал здесь в филиале упомянутой акционерной компании", - прокомментировали в ведомстве.

Решение выплатить штраф раньше должник принял в связи с ограничением выезда за пределы РФ. Иностранец пожелал посетить родственников в Турции и погасил весь долг целиком.

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Тюменские приставы взыскали 12 миллионов уголовного штрафа с турка

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Теги: уголовное дело, взятка, штраф, приставы



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