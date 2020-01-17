29 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшего заместителя Тулеева обвинили в превышении полномочий

Бывшему вице-губернатору Кемеровской области Евгению Хлебунову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По словам гособвинителя, Хлебунов принуждал руководство разреза "Бунгурский" финансировать День шахтера в 2017 году.

По версии следствия, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз просил Хлебунова дать его компании разрешение администрации Кузбасса на последующую отработку двух угольных участков - "Бунгуро-Листвянский-4", "Михайловский Глубокий".

Чиновник, у которого не было таких полномочий, согласился включить участки в перечень участков недр, предлагаемых в использование в 2017 году.

За это он предложил угольной компании взять на себя обязательства на сумму более 67 950 000 рублей в рамках социально-экономического партнерства. 1 млн рублей из этой суммы пошло на подготовку к отмечанию Дня шахтера в 2017 году, а остальное - на ремонт дороги в селе Бунгур, считает следствие.

Впоследствии компанией для выполнения обязательств было переведено 2 млн 150 тыс. рублей, пишет "Интерфакс".

Хлебунов был назначен на пост вице-губернатора по ТЭК, когда Кузбассом руководил Аман Тулеев. В середине 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.

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Бывшего заместителя Тулеева обвинили в превышении полномочий

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Теги: евгений хлебунов, аман тулеев, превышение полномочий



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