29 Июля 2020
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Политика Пермский край
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

В Общественной палате Прикамья заявили, что послание президента Федеральному собранию "отражает интересы людей"

Член Общественной палаты Пермского края Ямур Гильмутдинов, комментируя послание президента России Федеральному собранию, сообщил, что поставленные в нем задачи "отражают запросы общества", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мы с огромным удовлетворением услышали слова о необходимости вовлечения населения в общегосударственную повестку. Общественная палата РФ, готовя в декабре доклад по итогам 2019 г., в свое время отмечала рост общественной активности", - отметил Гильмутдинов.

По его мнению, "неравнодушные люди – тот активный класс, который мы совершенно точно уже наблюдаем".

"Очень здорово, что предложения от этого класса людей, которые достаточно активно озвучивались на протяжении последнего года или двух, звучали из уст президента. Воодушевление вызывают меры по решению демографических проблем, прозвучавшие в социально-экономической части послания", - сказал Гильмутдинов.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию(2020)|Фото: youtube.com

По его словам, этим темы всегда "звучат" на заседаниях Общественной палаты региона.

"Мы тоже старались донести такую повестку до федеральных органов исполнительной власти. Сейчас, конечно, очень приятно было услышать, что в стране есть та самая “подушка безопасности”, есть все необходимые условия для принятия таких важных социальных решений. И, мне кажется, люди, которые причастны к этому, сегодня должны быть воодушевлены", - подытожил общественник.

Напомним, ранее послание прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выделил несколько важных тем сообщения лидера страны. В частности, глава региона особо отметил усиление роли регионов.

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В Общественной палате Прикамья заявили, что послание президента Федеральному собранию "отражает интересы людей"

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Теги: Общественная палата Пермского края, послание президента Федеральному собранию



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