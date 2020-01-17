29 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На экс-главу села на Южном Урале завели новое уголовное дело

В Челябинской области на экс-главу Алишевского сельского поселения Раиля Габитова завели новое уголовное дело по статье "превышение полномочий".

В прошлом году Габитов уже был осужден по этой же статье и получил 4 года условно - тогда его признали виновным в незаконном выделении 48 земельных участков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В этот раз Габитов подозревается в том же самом преступлении, только в деле уже фигурируют 50 земельных участков. Вероятно, глава села раздавал муниципальную землю направо и налево, не задумываясь о последствиях.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения.

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На экс-главу села на Южном Урале завели новое уголовное дело

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Теги: Раиль Габитов, Алишевское сельское поселение, уголовное дело, превышение полномочий, СК



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Ранее 07.06.2019 16:24 Мск Бывшего главу села на Южном Урале признали виновным в превышении полномочий

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