На экс-главу села на Южном Урале завели новое уголовное дело

В Челябинской области на экс-главу Алишевского сельского поселения Раиля Габитова завели новое уголовное дело по статье "превышение полномочий".

В прошлом году Габитов уже был осужден по этой же статье и получил 4 года условно - тогда его признали виновным в незаконном выделении 48 земельных участков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В этот раз Габитов подозревается в том же самом преступлении, только в деле уже фигурируют 50 земельных участков. Вероятно, глава села раздавал муниципальную землю направо и налево, не задумываясь о последствиях.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения.