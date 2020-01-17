Опубликовано видео задержания налетчика, который с обрезом и в маске ограбил букмекерскую контору в Кургане

В Кургане бойцы ОМОНа задержали 35-летнего безработного мужчину.

Его подозревают в разбойном нападении на букмекерскую контору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Налетчик ворвался в зал в маске и с предметом, похожим на обрез. Он потребовал кассира отдать ему деньги из кассы. Забрав 60 тыс. руб., злоумышленник скрылся - инцидент произошел в конце прошлого года.

Полицейские установили машину, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет колонии.