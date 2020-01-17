Громкий "лесной" процесс на Среднем Урале: следствие дало маху?

В Первоуральском городском суде началось рассмотрение уголовного дела по масштабной и поражающей цинизмом вырубке вдоль железнодорожных путей в селе Новоалексеевском. Сумма ущерба оказалась занижена почти в восемь раз, а к ответственности могут быть привлечены не все, кто, вероятно, в этом участвовал.

Ранее мы уже сообщали, что в 2017 году, в объявленный президентом Год экологии, с конца марта и по начало мая "черные лесорубы" совершенно открыто и вопреки обращениям местных жителей в полицию незаконно вырубили на частной, муниципальной и федеральной земле около 500 деревьев с общим ущербом почти на 5 млн руб. Эпизод по рубке на федеральной земле был выделен в отдельное производство, он-то и рассматривается в настоящее время.

Как выяснилось в ходе начавшегося на днях судебного процесса под председательством судьи Дмитрия Карпенко, к ответственности по ч.3 ст. 260 УК РФ может быть привлечен некий алтайский предприниматель Иван Баранов, у которого, вроде был, был договор с РЖД. При этом "не при делах" остался уже осужденный в феврале 2018 года за вырубку леса в этом районе житель Первоуральска Максим Ездаков. Дело в том, что с марта 2017-го он, согласно приговору суда, вырубил лес на частной и муниципальной землях. А незаконная рубка вдоль железной дороги велась с 16 апреля по 3 мая. И местные жители указывали в своих показаниях ранее, что тоже видели там Ездакова. Однако следствие по территории, входящей в зону ответственности Свердловской транспортной прокуратуры и Линейного отдела МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский, велось ужасно, почти год различные ведомства не могли установить подведомственность земли, еще полтора года длилось следствие, доказательная база, видимо, была утеряна или просто не собрана.

Следствие даже не установило точное время рубки и вывоза леса, поэтому в обвинении снижено количество причиненного ущерба с 4 млн руб. до 650 тыс. руб. (100 деревьев вместо фактически вырубленных почти 400).

Свидетели в ходе начавшегося судебного заседания настаивают на том, что, возможно, у Ездакова был умысел и в эпизоде с железной дорогой, и рассматривать этот эпизод отдельно от шедшего на протяжении почти двух месяцев к ряду экологического бедствия в селе Новоалексеевском никак нельзя. Судя по всему, гособвинение услышало позицию местных жителей. Дело логично было бы направить на дополнительное расследование, в таком случае обвинение может быть уточнено - незаконная вырубка группой лиц. То, что Ездаков рубил и вывозил лес в этой округе вплоть до 10 мая, установил тот же самый Первоуральский городской суд в ходе рассмотрения предыдущего дела № 1-38/2018 (1-492/2017). В приговоре прямо указано, что преступление совершено "с 18.03.2017 по 10.05.2017". Свидетели при этом указывали, что рубка шла по обе стороны железной дороги (с одной стороны - муниципальная и частная земли, с другой - как раз там, где в итоге нанесен ущерб Российской Федерации). Удивительно, что даже это в обвинении по эпизоду с землей Росимущества не учтено. О каком качестве следствия по покушению на федеральную собственность в Год экологии тогда можно говорить?

Примечательно также, что ранее в СвЖД официально опровергли наличие подряда на санитарную рубку вдоль путей отвода в тот период. Интересно, на основании какого договора в таком случае привлечен к ответственности алтайский бизнесмен Баранов и на основании чего вели рубку местные жители, которые оказались "не при делах"?