Глава Челябинска вместе с экоактивистами примет участие в "Марше горожан"

Глава Челябинска Наталья Котова может принять участие в "Марше горожан", который пройдет 25 января в сквере Андреевского. Приглашение принять участие в протестной акции прозвучало на встрече мэра с экоактивистами.

Напомним, на прошлой неделе экоактивисты подали в мэрию заявку на проведение "Марша горожан" на Кировке. Накануне общественники Андрей Костенко, Ирина Гладышева и Елена Вахтина встретились с Натальей Котовой, где договорились провести совместное мероприятие.

"От Натальи Петровны поступило предложение провести совместное мероприятие, в котором она готова принять личное участие. Мы поддержали такое предложение, ведь уже несколько лет экоактивисты предпринимали попытки пригласить на открытый разговор с горожанами представителей власти, но до сих пор получали отказы", - сообщили экоактивисты.

В связи с этим было принято решение изменить место проведения "Марша горожан". Он пройдет 25 января в сквере Андреевского.

Также на встрече было принято решение возобновить регулярные заседания рабочей группы по вопросам экологии при администрации города.

"Договорились приглашать представителей Минстроя, Минздрава, депутатов Заксобрания к участию в заседаниях данной рабочей группы по вопросу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора", - сообщила Наталья Котова на своей странице в Instagram.