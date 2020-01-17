29 Июля 2020
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Йен Маккеллен Хоббит Гэндальф (2012) | Фото:hollywoodreporter.com

Скончался сын и издатель Джона Р.Р. Толкина, автора "Властелина колец"

Во Франции в возрасте 95 лет скончался Кристофер Толкин, сын профессора Джона Р.Р. Толкина, автора "Властелина колец" и "Хоббита". О печальной новости сообщило в твиттере общество поклонников знаменитого писателя.

Кристофер, родившийся в Лидсе (Великобритания) в 1924 году, был третьим, младшим сыном писателя. Именно он продолжил дело Джона, был издателем отца, а после смерти профессора издал множество его текстов, в том числе и "Сильмариллион" – легендариум мира Средиземья.

Кроме того, Кристофер является автором оригинальных карт, описывающих мир Средиземья – он нарисовал их для издания "Властелина колец" в середине 50-х.

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Скончался сын и издатель Джона Р.Р. Толкина, автора "Властелина колец"

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Теги: кристофер толкин, властелин колец, сильмариллион, хоббит, джон р.р. толкин



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