Скончался сын и издатель Джона Р.Р. Толкина, автора "Властелина колец"

Во Франции в возрасте 95 лет скончался Кристофер Толкин, сын профессора Джона Р.Р. Толкина, автора "Властелина колец" и "Хоббита". О печальной новости сообщило в твиттере общество поклонников знаменитого писателя.

Кристофер, родившийся в Лидсе (Великобритания) в 1924 году, был третьим, младшим сыном писателя. Именно он продолжил дело Джона, был издателем отца, а после смерти профессора издал множество его текстов, в том числе и "Сильмариллион" – легендариум мира Средиземья.

Кроме того, Кристофер является автором оригинальных карт, описывающих мир Средиземья – он нарисовал их для издания "Властелина колец" в середине 50-х.