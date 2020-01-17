29 Июля 2020
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Политика За рубежом
удар Ирана по военным базам США (2020) | Фото: twitter.com/PressTV

В США признали, что при атаках на базы в Ираке есть пострадавшие

11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке 8 января.

По данным портала Defence One, у пострадавших диагностировано сотрясение головного мозга.

Сообщается, что их эвакуировали в американские госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм, передает Regnum.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило эту информацию.

Напомним, 8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами.

Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах. Президент США сообщил, что при атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал.

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В США признали, что при атаках на базы в Ираке есть пострадавшие

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Теги: сша, ирак, обстрел, военные базы, иран



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