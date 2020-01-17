29 Июля 2020
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Общество Свердловская область
акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге завершится на домашнем стадионе "Урала"

В четверг в администрации Екатеринбурга прошло рабочее совещание, посвященное теме празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из вопросов стала подготовка к традиционной акции "Бессмертный полк".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в этом году в шествии, по предварительным подсчетам организаторов, примут участие от 120 до 150 тысяч человек. Его планируется организовать совместно с министерством культуры и министерством спорта Свердловской области, а также руководителями стадиона "Екатеринбург-Арена" и представителями футбольного клуба "Урал".

Екатеринбург-Арена(2018)|Фото: Накануне.RU

По планам, финишировать участники "Бессмертного полка" будут прямо в чаше стадиона, где предполагается организовать массовое исполнение музыкальных произведений военных лет под аккомпанемент баянов, гармоней и аккордеонов. По предварительным данным, численность сводного ансамбля составит от трех до пяти тысяч музыкантов. При этом можно будет не только услышать музыкальные композиции того времени, но и исполнить их самим.

Как отмечают в мэрии, финалом станет выступление звезды федерального масштаба: в данный момент организаторы ведут переговоры с рядом исполнителей. Кроме этого, рядом с "Екатеринбург-Ареной" планируется разместить выставку военной техники и другие праздничные площадки.

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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге завершится на домашнем стадионе "Урала"

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Теги: Бессмертный полк, акция, стадион, Екатеринбург



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