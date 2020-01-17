Татьяна Навка на Мальдивах: "Недостижимых целей нет – есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок"

44-летняя фигуристка Татьяна Навка улетела отдыхать на Мальдивы после новогодних ледовых шоу, которые она ежегодно ставит в Москве. Теперь у супруги пресс-секретаря российского президента в Instagram роскошные пляжи, буйная растительность и лазурный океан.

На одном из последних фото Татьяна позирует в сложной асане, стоя на голове и переплетя ноги. "Недостижимых целей нет – есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок", - пишет фигуристка то ли про свои успехи в йоге, то ли про роскошный отдых, который могут себе позволить далеко не все россияне.

"Ну а если серьёзно: Как же я скучала по этому!!!! Целый месяц из-за шоу совершенно не было времени заниматься йогой... Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке!!! И вот наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!!!", - рассказывает фигуристка.

Навка, судя по ее блогу в Instagram, не отдыхала с ноября прошлого года (тогда фигуристка с дочкой Надей выбралась в Дубай).