29 Июля 2020
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Политика В России
Баир Жамбалов (2020) | Фото: russianstock.ru

В "ЕР" изумились действиям Жамбалова после смертельного ДТП и исключили его из партии

Вице-спикер бурятского парламента Баир Жамбалов, возглавлявший Бурятское региональное отделение "Единой России", снят со своего поста и даже исключён из партии. Как сообщается на сайте регионального отделения, соответствующее решение вынес Генсовет ЕР.
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Зампред этой структуры Александр Хинштейн отметил, что исключение Жамбалова связано с резонансным ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Водитель скрылся с места происшествия, а девушка погибла.

"Мы ни в коей мере не вмешиваемся и не пытаемся подменить следственные органы, которым предстоит ответить на вопрос о том, кто же находился за рулем внедорожника, который принадлежит секретарю нашего регионального отделения Баиру Жамбалову. Я ставлю вопрос об ответственности Жамбалова как политика, как вице-спикера Народного Хурала, как руководителя партийной организации целого субъекта РФ безотносительно того, кто совершил ДТП", – подчеркнул Хинштейн.

Также генсовет партии выразил недоумение публичными высказываниями Жамбалова, которые он сделал лишь спустя неделю после трагедии. Более того, сами "единороссы" засомневались в озвученной экс-главой БРО версии, отметив, что ДТП случилось на федеральной трассе, и вызвать помощь, чтобы спасти девушку, можно было, позвонив министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики. Партийцы сочли, что такое поведение бросает тень на "ЕР" и органы власти

Решение об исключении Баира Жамбалова было принято единогласно, а глава Центральной контрольной комиссии партии Ирина Яровая отметила, что данное решение – минимальный порог ответственности в данной ситуации.

Исполняющим обязанности секретаря регионального отделения назначен Батор Цыбиков, занимавший должность зампреда реготделения.

Напомним, резонансное ДТП произошло 5 января этого года в Прибайкальском районе Бурятии. Возле села Батурино автомобиль на большой скорости сбил переходившую дорогу девушку. Спустя пять часов после этого в полицию явился с повинной предприниматель Галуст Пилосян, однако вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежал главе отделения "ЕР", вице-председателю Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Он объяснил, что, возвращаясь с рыбалки, поменялся машинами со своим знакомым и в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.

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В "ЕР" изумились действиям Жамбалова после смертельного ДТП и исключили его из партии

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Теги: ЕР, Бурятия, Жамбаорв, Хинштейн, Пилосян, Яровая



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Ранее 30.04.2020 07:47 Мск В Бурятии зампреда парламента, обвиняемого в смертельном ДТП, снимут с поста

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