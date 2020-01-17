29 Июля 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Столицу Приморья завалило мусором: регоператор обещает исправить ситуацию до конца недели

Во Владивостоке, на фоне творящегося коллапса с вывозом мусора, региональный оператор пообещал исправить ситуацию к концу текущей недели.

Ранее этого потребовали в краевом правительстве.

По словам зампреда правительства Елены Пархоменко, ситуация в настоящее время практически разрешилась. Жителям будет сделан перерасчет оплаты за мусор.

С начала года в столице Приморья мусорные площадки не убирались в течение нескольких дней, прокуратура выявила более 200 таких точек, пишет Regnum.

Ранее аналогичные ситуации сложились в других городах. Так,в Сургуте жалобы на неубранный мусор поступали как региональному оператору, так и в администрацию города.

В Новосибирске горожане жаловались на растущие горы мусора, которые никто не вывозит.

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Столицу Приморья завалило мусором: регоператор обещает исправить ситуацию до конца недели

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Теги: владивосток, мусор, мусорный коллапс



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