В администрации Кургана заявили, что в бюджете города нет денег на выплату субсидии "Водному союзу"

В Арбитражном суде Курганской области продолжается судебный процесс по иску "Водного союза" к департаменту ЖКХ администрации Кургана, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, суть иска коммунальщиков состоит в том, что администрация якобы не выполнила свои обязательства и не выплатила "Водному союзу" субсидию за ремонт инженерных коммуникаций в городе за прошлый год. Коммунальщики требуют взыскать с мэрии "долги" в 193 млн руб. Суть судебного спора в том, что в конце прошлого года Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области выдало администрации Кургана предписания для отмены актов о выделении "Водному союзу" денег из городской казны на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Директор "Водного союза" Владимир Овсянников ранее просил администрацию повысить тариф на водоотведение сразу на 40%, однако размер тарифа, наоборот, был снижен. Стоит отметить, что семь лет подряд плата за аренду сетей для "Водного союза" ни разу не индексировалась, а договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы. Также оказалось, что вложения компании в модернизацию и реконструкцию городских водных сетей были минимальными.

"Водный союз" - компания, аффилированная с уральскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, которые еще со времен губернаторства Олега Богомолова заняли в Зауралье всю коммунальную нишу, создав тем самым монополию, предпочитают судиться с властями Кургана за деньги субсидии, нежели самим вложить деньги в реконструкцию сетей.

На втором судебном заседании в Арбитраже глава управления правового обеспечения "Водного союза" Светлана Романова отметила, что коммунальщики выполнили все работы полностью.

"Мы со своей стороны соглашение полностью выполнили, это частично признается УКСом, который принял работы на сумму в 60 млн руб., и департаментом ЖКХ, который перечислил нам 150 тыс. руб. Кроме того, соглашением был предусмотрен авансовый платеж. Просим взыскать с ответчика заявленную нами сумму иска", - цитирует пресс-служба "Водного союза" слова Романовой.

Представитель администрации ответила, что в бюджете Кургана просто нет денег.

"Все платежи завязаны на поступлении денег в бюджет. Справки о бюджете мы к делу приобщали, говоря, о том, что денег недостаточно. Мы не можем же их просто нарисовать и выплатить", - пояснил представитель ответчика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", следующее судебное заседание состоится 13 февраля.