29 Июля 2020
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могила, дорога, кладбище, экскаватор (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

В Екатеринбурге дорогу с могилой начал раскапывать экскаватор

Утром 17 января на участке Широкореченского кладбища Екатеринбурга, где похоронили человека прямо посреди дороги, ведущей на находящуюся рядом базу, продолжили рыть новую могилу. Об этом сообщил собственник земельного участка Кирилл Говорухин.

Напомним, раскопки начались в четверг, но рабочие столкнулись с трудностями, потому что под асфальтом оказалась бетонная плита. Им удалось продолбить только верхний слой, но продвинуться вглубь не получилось.

Как сообщил Накануне.RU Говорухин, сегодня утром на место пригнали экскаватор, который пытается сделать то, что не получилось у рабочих - выкопать яму под новую могилу. Напомним, ранее он не исключал, что возле захоронения посреди дороги, где на этой неделе погребли пожилого мужчину, могут появиться новые.

В МКУ "Служба городских кладбищ" утверждают, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения сейчас пытается "навести порядок".

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В Екатеринбурге дорогу с могилой начал раскапывать экскаватор

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Теги: могила, дорога, кладбище, экскаватор, Екатеринбург



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