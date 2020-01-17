В Перми две промышленных площадки ЗиД попытаются продать более чем за три миллиарда

Кредиторы "Машиностроительного завода имени Дзержинского" (ЗиД) во время собрания, которое провел конкурсный управляющий Александр Еремин 15 января, дали старт продаже имущества оборонного предприятия, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

В частности, было принято решение о продаже производственно-имущественного комплекса ФГУП в составе промышленных площадок №1 и 2. Первая площадка находится на ул. Дзержинского и представляет собой девять земельных участков, расположенных на площади 26,45 га. На них — 45 зданий постройки 1926–2016 годов общей площадью 152,46 тыс. кв. м и 58 сооружений. Исторически она считается основной производственной площадкой предприятия. Площадка №2 находится в микрорайоне Загарье, на ул. Козьмы Минина, 2а. Там расположено производство оборонной продукции. Она занимает площадь 34,2 га, где размещены 19 зданий общей площадью 23,26 тыс. кв. м 1939–1996 годов постройки и 23 сооружения.

Согласно данным оценки имущества предприятия, весь его комплекс разбит на семь объектов, в число которых входят подстанция, газопровод, нежилое здание, стела и мемориал погибшим воинам, а также промплощадка №5. Последняя была продана в 2008 г. бывшим кредитором ЗиДа и возвращена на баланс должника в 2015 г. Решением суда на это имущество наложен арест до рассмотрения по существу одного из арбитражных споров. Согласно заключению оценщика, ее стоимость составляет 415,15 млн руб.При этом ранее имущественный комплекс первой и второй промплощадок был оценен в 2,3 млрд руб., а общая стоимость имущества оценивалась примерно в 2,7 млрд руб. Однако площадки №1 и №2 решили продать за 3,13 млрд руб. При этом аукцион по реализации имущества будет закрытый — принять участие в нем смогут только специализированные предприятия, ведущие деятельность области разработки и производства вооружений.

Как сообщало Накануне.RU, ЗиД находится в банкротстве с 2006 г. Процедура конкурсного производства была введена по решению суда в 2009 г. Основным кредитором завода является ФНС, долг завода перед которой составляет более 346 млн руб.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия в Перми, а также пикеты в Москве. Они требуют наказать виновных в преднамеренном банкротстве завода.