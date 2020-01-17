Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.

Новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Раздел открывает подборка документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года, во время которого погибли до 200 тыс. гражданских лиц и около 15 тыс. польских военных.

В материалах зафиксированы варварские действия и разрушения, совершенные немецко-фашистским оккупантами, в том числе при отступлении.

В этом же документе отмечается, что, по словам местных жителей, на улице Окопов "захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков".

На сайте Минобороны также можно найти документы о созданных на территории оккупированной Польши концлагерях и данные о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944–1945 годах.

Варшава была освобождена войсками Красной армии 17 января 1945 года. В этом году в столице Польши не собираются официально праздновать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз вместе с гитлеровской Германией развязал Вторую мировую войну. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал резолюцию Сейма "откровенно враждебным актом по отношению к России" и надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от фашизма.