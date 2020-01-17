Американские власти выяснили, что команда Telegram считает токены Gram ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сочла, что компания Павла Дурова Telegram рассматривала свои токены Gram в качестве ценных бумаг. При этом регистрировать криптовалюту и блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) в США или других странах предприниматели не стремились.

Сейчас комиссия и Telegran ведут судебное разбирательство в суде Южного округа Нью-Йорка. Комиссия считает, что краудсейл токенов, в ходе которого было привлечено $1,7 млрд, был проведен незаконно. поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги, пишет РБК.