Администрация будущего. В Пермском крае начал свою работу первый в стране робот-чиновник

29 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/doors/door-frame/, подробнее здесь.
Здесь http://remont.youdo.com/repair/room/price/, смотреть здесь.


    джемперы и свитеры для женщин ссылки

Наука и техника В России Пермский край
робот-чиновник, искусственный интелект, администрация губернатора Пермского края (2020) | Фото: сайт губернатора и правительсва Пермского края

Администрация будущего. В Пермском крае начал свою работу первый в стране робот-чиновник

Теперь записаться на прием к губернатору Пермского края станет гораздо проще и быстрее. На данном этапе Промбот проходит техническое тестирование и отладку рабочих процессов, однако это не мешает первому в России роботу-чиновнику уже сейчас проводить консультации, выдавать пропуски и записывать граждан на прием в администрацию Пермского края.
Читайте также:

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба администрации губернатора Пермскрого края, с "роботом-консьержем" ранее лично ознакомились президент России Владимир Путин совместно с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как заявил производитель, в работе Промбота полностью исключен человеческий фактор, а потому работа будет осуществляться гораздо быстрее и точнее. Более того, новоявленного работника невозможно будет обмануть: за секунды робот отсканирует паспортные данные посетителя, проверит их подлинность, а затем, незамедлительно выдаст пропуск. Без записи тоже пройти не получится. При необходимости, Промбот сам свяжется с приемной для уточнения наличия записи. Если же таковой не имеется, он поможет записаться на прием и даже сориентирует куда нужно пройти.

Это не первый случай привлечения роботов в Пермском крае и даже в России. Ранее, в одном из краевых МФЦ (Многофункциональный центр) Перми уже отличился своей безупречной работой робот Халпер. С его появлением существенно снизилась загрузка администраторов и операторов, поскольку именно робот занимался уточнением статуса документов, консультированием граждан по услугам центра и заполнением заявлений, обеспечивая приоритетное обслуживание вне очереди. Так, по данным, предоставленным МФЦ, начиная с марта 2019 г., экономия времени работы администраторов в день составила порядком 43 мин. Прием заявок Халпер осуществлял за 70 секунд в среднем, а за все время работы принял более 25,5 тыс. обращений. По словам заместителя министра информационного развития и связи Пермского края Александра Маслова, робот не направлен на то, чтобы заменить человека и потому будет выполнять лишь некоторые функции, для обеспечения более быстрой работы.

Халпер, робот, искусственный интелект, МФЦ Пермского края(2020)|Фото: сайт губернатора и правительсва Пермского края

Позитивный опыт имелся и в МФЦ ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Салехарде, где внедрение искусственного интеллекта произошло практически с самого открытия филиала, что повысило и уровень удовлетворенности посетителей.

Как объяснил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков: "Цель сервисной робототехники — упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг, в том числе в госучреждениях. Наш робот выдаёт пропуск всего за 8 секунд, в то время как администратор на ресепшн тратит на это больше минуты. Для посетителей государственного учреждения скорость — категорически важный фактор. И мы эту задачу успешно решили".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Администрация будущего. В Пермском крае начал свою работу первый в стране робот-чиновник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров