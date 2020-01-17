Администрация будущего. В Пермском крае начал свою работу первый в стране робот-чиновник

Теперь записаться на прием к губернатору Пермского края станет гораздо проще и быстрее. На данном этапе Промбот проходит техническое тестирование и отладку рабочих процессов, однако это не мешает первому в России роботу-чиновнику уже сейчас проводить консультации, выдавать пропуски и записывать граждан на прием в администрацию Пермского края.

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба администрации губернатора Пермскрого края, с "роботом-консьержем" ранее лично ознакомились президент России Владимир Путин совместно с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как заявил производитель, в работе Промбота полностью исключен человеческий фактор, а потому работа будет осуществляться гораздо быстрее и точнее. Более того, новоявленного работника невозможно будет обмануть: за секунды робот отсканирует паспортные данные посетителя, проверит их подлинность, а затем, незамедлительно выдаст пропуск. Без записи тоже пройти не получится. При необходимости, Промбот сам свяжется с приемной для уточнения наличия записи. Если же таковой не имеется, он поможет записаться на прием и даже сориентирует куда нужно пройти.

Это не первый случай привлечения роботов в Пермском крае и даже в России. Ранее, в одном из краевых МФЦ (Многофункциональный центр) Перми уже отличился своей безупречной работой робот Халпер. С его появлением существенно снизилась загрузка администраторов и операторов, поскольку именно робот занимался уточнением статуса документов, консультированием граждан по услугам центра и заполнением заявлений, обеспечивая приоритетное обслуживание вне очереди. Так, по данным, предоставленным МФЦ, начиная с марта 2019 г., экономия времени работы администраторов в день составила порядком 43 мин. Прием заявок Халпер осуществлял за 70 секунд в среднем, а за все время работы принял более 25,5 тыс. обращений. По словам заместителя министра информационного развития и связи Пермского края Александра Маслова, робот не направлен на то, чтобы заменить человека и потому будет выполнять лишь некоторые функции, для обеспечения более быстрой работы.

Позитивный опыт имелся и в МФЦ ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Салехарде, где внедрение искусственного интеллекта произошло практически с самого открытия филиала, что повысило и уровень удовлетворенности посетителей.

Как объяснил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков: "Цель сервисной робототехники — упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг, в том числе в госучреждениях. Наш робот выдаёт пропуск всего за 8 секунд, в то время как администратор на ресепшн тратит на это больше минуты. Для посетителей государственного учреждения скорость — категорически важный фактор. И мы эту задачу успешно решили".