"Мы находимся выше критической черты": Онищенко считает, что официальная статистика о потреблении алкоголя врёт

Экс-глава Роспотребнадзора России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не верит официальной статистике Минздрава России, согласно которой за последние 10 лет потребление алкоголя в стране сократилось вдвое.

"Потребление алкоголя снизилось. Это очевидно, но не в два раза, а на треть. Если раньше было 18 литров на душу, то сейчас — десять. Наша государственная статистика считает потребление алкоголя по продажам. Например, я купил в магазине, пробил, и этот чек попадает (в статистику — прим. ред.). При этом у нас есть нелегальный оборот алкоголя, он тогда составлял до 40%, и это признавало само правительство. У нас есть ещё легальный оборот, но не алкоголя, а медицинского спирта в виде настоек, легальный оборот спирта, который использовался для производства парфюмерно-косметических изделий", - заявил Онищенко в интервью радио "Говорит Москва".

По мнению депутата, принимаемых мер по борьбе с потреблением алкоголя в России недостаточно. "У нас потребление колеблется на цифре 10 литров, а критическая норма, установленная ВОЗ, это 8 литров. Все свыше — это угроза генофонду нации. Мы находимся выше этой критической черты", - говорит эксперт.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже не согласны со статистикой Минздрава, тем не менее, эта организация считает российские показатели за последние годы одними из лучших в мире по динамике снижения. Об этом говорилось в докладе ВОЗ в октябре 2019 года. По данным организации, с 2003 года потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Организация в своем докладе объясняет это рядом мер, предпринятых властями страны под "руководством любящего спорт Владимира Путина". Среди положительных мер отмечены ограничение на продажу алкоголя и пропаганда здорового образа жизни.

"Российская Федерация долгое время считалась одной из самых пьющих стран в мире. Однако в последние годы эта тенденция изменилась", - пишут авторы доклада.

Снижение потребления алкоголя стало одним из факторов роста средней продолжительности жизни в России, которая в 2018 году достигла рекорда и составила 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 90-х средняя продолжительность жизни российских мужчин была всего 57 лет, отмечают в ВОЗ.

Организация отмечает, что после распада СССР в России потребление алкоголя резко возросло, и такая тенденция сохранялась до начала нулевых годов. При Путине повышение минимальных розничных цен на алкоголь, запрет рекламы спиртного и другие меры привели к снижению потребления. Также данные ВОЗ показывают, что взрослые россияне теперь в среднем пьют меньше алкоголя, чем взрослые французы и немцы.