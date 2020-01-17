29 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

"Сухой суперджет" "Ямала" прилетит из Нового Уренгоя в Тюмень на сутки позже

В Тюмени на сутки позже запланированного приземлится "Сухой суперджет" авиакомпании "Ямал". Борт привезет в город пассажиров из Нового Уренгоя, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", борт должен был приземлиться в 18.30 16 января, однако сделает это не ранее 17.40 17 января.

К моменту публикации получить комментарий перевозчика не удалось, представители "Ямала" пообещали высказаться позднее.

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"Сухой суперджет" "Ямала" прилетит из Нового Уренгоя в Тюмень на сутки позже

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Теги: Сухой суперджет, Ямал, задержка, аэропорт



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