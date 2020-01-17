29 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО
аварийный дом, стены, подвал (2019) | Фото:Накануне.RU

Была в подвале без сознания. В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю сироту

В Новосибирской области нашли 10-летнюю девочку, которая исчезла 15 января по пути в музыкальную школу в городе Карасук.

Девочка находилась в подвале жилого дома без сознания, ее удалось обнаружить с помощью собаки, с которой пришел один из волонтеров, сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ДоброСпас-Новосибирск".

Девочка провела вне дома 1,5 суток. Сейчас медики будут выяснять по какой причине ребенок был без сознания и как вообще оказался в подвале.

Известно, что девочку воспитывают в приемной семье. Перед пропажей она поссорилась с приемными родителями, которые забрали у нее сотовый телефон.

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Была в подвале без сознания. В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю сироту

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Теги: девочка, подвал, Карасук, поиски, собака



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