Второй человек скончался от пневмонии, вызванной новым коронавирусом

Второй человек скончался от пневмонии, вызванной новым, ранее не известным коронавирусом, в городе Ухань в центральном Китае. 69-летний мужчина был госпитализирован с нарушением функции почек и серьезным повреждением внутренних органов. Он умер 15 января, сообщает The Guardian, ссылаясь на представителей местных властей.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом, была диагностирована у, по меньшей мере, 41 человека в Китае (12 уже переболели и выписаны, однако пять находятся в тяжелом состоянии), один случай зарегистрирован в Таиланде – в эту страну приехала жительница Уханя. Многие страны, в том числе и Россия, ввели в аэропортах тепловизорный досмотр пассажиров, прибывающих рейсами из Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что новый вирус может повлечь глобальную вспышку пневмонии, между тем, лекарства от новой напасти пока нет, оно может быть создано в течение нескольких лет. Особенную опасность представляет тот факт, что вспышка нового заболевания началась накануне празднования лунного нового года, который отмечают в Китае миллионы людей, на это время приходится самая массовая внутренняя миграция, люди едут на праздники отдыхать и навещать родственников и близких.