Названы самые популярные и ненадежные русскоязычные пароли минувшего года

Эксперты назвали самые распространенные (а значит и самые небезопасные) пароли в русскоязычном сегменте. В 2019 году самыми популярными у россиян кодовыми словами и сочетаниями букв были "пароль", "йцукен" (набор идущих подряд букв в русскоязычной раскладке клавиатуры – прим. ред.) и "я". Это данные исследования DeviceLock, на которые ссылаются "Известия".

В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года. В число самых популярных вошли слова "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".

Ранее эксперты сервиса по созданию надежных паролей NordPass провели свое исследование, проанализировав 500 млн паролей. "Мы говорили это раньше, и мы скажем это снова. И снова. И снова. Пароли – очень важны. Но эта мысль по-прежнему не доходит до миллионов людей, которые выбирают "12345" в качестве пароля", - сетуют авторы исследования.

Самые пароли содержат очевидные и легко угадываемые комбинации чисел: 12345, 111111, 123321, а также женские имена (Николь, Джессика, Ханна) и просто наборы букв, образованные горизонтальной или вертикальной линией на клавиатуре (QWERTY, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx и т. д.). Очень популярным остается и "пароль" ("password") – такой пароль используют не менее 830 846 пользователей.

Эксперты отмечают, что люди выбирают легкие пароли потому, что их просто запомнить. По той же причине они обычно используют один пароль ко всем аккаунтам на всех устройствах.