Опрос: у россиян растет запрос на лучшую жизнь

У россиян растет запрос на лучшую жизнь.

Как выяснили социологи "Левада-центра", 51% опрошенных сейчас хотят "жить лучше большинства окружающих", в 2007 году таких было 42%. При этом среди предпочитающих жить "как все" больше сторонников действующей власти.

Отмечается, что запрос на более высокое качество жизни высказывают россияне в возрасте от 18 до 24 лет. При этом запрос на лучшую жизнь растет как среди москвичей, так и среди жителей сельской местности.

Стремление к "лучшей жизни" отражает запрос на улучшение ситуации в стране, желание людей, чтобы их доходы росли, улучшалось образование и здравоохранение, было больше возможностей для роста и самореализации, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, 74% опрошенных работников заявили, что их не устраивает уровень зарплаты, причем среди фрилансеров эта доля выше - 78%.

Больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%).

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.

Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.