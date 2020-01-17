Culturalica соберет более тысячи участников в Екатеринбурге

Третья лаборатория культурных проектов Culturalica пройдёт 6-7 февраля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, первая Culturalica прошла в феврале 2018 года.

В рамках мероприятия формулируются актуальные проблемы сферы культуры, генерируются свежие решения. Лаборатория должна развивать новые творческие инициативы и способствовать развитию компетенций специалистов культурной сферы и сближению профессионального сообщества, органов власти и креативного класса.

Как ожидается, в текущем году в форуме примут участие более тысячи человек. Им предстоит ответить на ключевые вопросы отрасли – как привлечь нового зрителя, каким будет будущее театра, какую роль сыграют в этом цифровые технологии.