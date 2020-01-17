В Курган прибыл первый рейс из Ханты-Мансийска

16 января аэропорт "Курган" принял первый рейс из Ханты-Мансийска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, раньше в этот северный город из областного центра самолеты не летали. Теперь в Ханты–Мансийск можно улететь по четвергам.

12 января курганцы впервые за четверть века улетели в Сургут. Авиаперелеты осуществляет авиакомпания "Utair" на лайнерах ATR 72-500, которые рассчитаны на 70 мест.

1 февраля из Кургана стартует вечерний рейс в Москву. Он будет регулярным и ежедневным. По данному маршруту будет летать авиакомпания "PegasFly".