Росгидромет: Россию ожидают климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы.

Как сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов, речь идет, в том числе о жаре и наводнениях.

"То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий", — сказал Катцов.

Он считает, что в столь стремительном изменении климата виноват человек, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что США может испытывать на других странах климатическое оружие. Именно с этим он связал теплую зиму, которая царит в этом сезоне в России.

Как отметил политик, Америка сегодня в передовых технологиях использует все, что только можно.

"Нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", - пояснил свою позицию Журавлев.