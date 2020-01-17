29 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Появилось видео с места посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Опубликовано видео с места посадки лайнера SSJ100 авиакомпании "ИрАэро" на недействующую взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".

На видео видно, как летевший по маршруту Сабетта — Москва SSJ100 подлетает к аэропорту и осуществляет благополучную посадку.

Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчика "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту "Домодедово".

Напомним, 16 января самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", совершавший чартерный рейс, экстренно сел на третью, недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.

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Появилось видео с места посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

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Теги: SSJ-100, Домодедово



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