Появилось видео с места посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Опубликовано видео с места посадки лайнера SSJ100 авиакомпании "ИрАэро" на недействующую взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".

На видео видно, как летевший по маршруту Сабетта — Москва SSJ100 подлетает к аэропорту и осуществляет благополучную посадку.

Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчика "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту "Домодедово".

Напомним, 16 января самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", совершавший чартерный рейс, экстренно сел на третью, недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.